Реабилитация Лукаку и курьёзный автогол Дэвиса: «Челси» создал себе задел над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги

В чисто лондонском полуфинале Кубка английской лиги сразились «Челси» и «Тоттенхэм»

Откровенное интервью Ромелу Лукаку взбудоражило атмосферу в «Челси», и на протяжении нескольких дней пресса беспрестанно обсуждала, что там решил Тухель и будет ли теперь место для Лукаку в стане «аристократов». Как сообщалось, Ромелу извинился, и в это верится, учитывая, что он попал не просто в заявку на матч с «Тоттенхэмом», а прямо в стартовый состав. В чемпионате Англии титул «синим» особо не светит, а «шпорам» – так и вовсе, поэтому и те, и те имели мотивацию не вертеть голову от считающегося третьесортным внутреннего турнира.

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Полуфиналы Кубка английской лиги парные, так что 12 января «Челси» и «Тоттенхэм» ждёт ответный матч на «Уайт Харт Лейн». Ну а на «Стэмфорд Бридж» хозяева быстро показали, кто там главный. «Шпоры» кисло провели первый тайм и заслуженно горели к перерыву со счётом 2:0 не в свою пользу. Ничего не создав в атаке, гости пару раз результативно начудили возле своих ворот.

На пятой минуте Танганга отдал неудачный пас Эмерсону, которого в стремлении к мячу опередил Маркос Алонсо. От того последовал пас на Хаверца, проткнувшего сферу в сетку с рикошетом от Санчеса и ценой повреждения. Второй пропущенный гол визитёры в прямом смысле забили сами себе. На 35-й минуте на подаче соперника со штрафного Танганга пробил головой в Дэвиса, от которого мяч курьёзно отскочил в сетку.

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На 41-й минуте для своего опасного момента созрел Лукаку, однако его удар головой после флангового навеса Зиеша отправил мяч снаряд мимо створа. Для Ромелу, конечно, было бы символично отличиться в первом матче после того, как он зарыл топор войны с тренером и руководством клуба, но впереди у него ещё оставался второй тайм. А вот Хаверца в перерыве заменили на Вернера – судя по всему, из-за травмы.

Второй тайм в целом стал доигрыванием первого. Попытки «шпор» оказать на противника сильное давление были временными. Когда надо было забивать после прострелов, Моура пальнул выше перекладины, а Кейн не переиграл голкипера. Раньше Кейн записал на свой счёт плотный удар со штрафного, отражённый Кепой. У «Челси» же привычно загубил пару моментов Вернер, не реализовавший даже выход один на один, потому что Льорис дотянулся до его парашюта.

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Команда Томаса Тухеля довольствовалась заделом в два безответных мяча перед ответной встречей. Лукаку так и не забил, но почувствовал себя в стане «синих» своим. Прежде чем схлестнуться спустя неделю в ответном полуфинале Кубка лиги, команды проведут на выходных матчи третьего раунда Кубка Англии: «Челси» померится силами с «Честерилдом», а «Тоттенхэм» – с «Моркамом».

Кирилл Иванцов