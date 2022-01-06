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Англия. Кубок лиги

Реабилитация Лукаку и курьёзный автогол Дэвиса: «Челси» создал себе задел над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги

06 Января 2022 • 00:36 Комментировать (2)
Челси
2:0
Тоттенхэм
окончен

В чисто лондонском полуфинале Кубка английской лиги сразились «Челси» и «Тоттенхэм»

Протокол игры  
Челси 2:0 Тоттенхэм
(1:0) Хаверц Кай 5'    
(2:0) Дэвис Бен 34'    
Аррисабалага Кепа Аспиликуэта Сесар   90' (Вейл Харви (   90') Рюдигер Антонио Сарр Маланг   62' Алонсо Маркос Ньигес Сауль   73' (Лофтус-Чик Рубен (   73') Жоржиньо II Зиеш Хаким   79' (Пулишич Кристиан (   79') Маунт Мэйсон   73' (Ковачич Матео (   73') Хаверц Кай   46' (Вернер Тимо (   46') Лукаку Ромелу
Запасные: Хадсон-Одои Каллум Беттинелли Маркус Баркли Росс Lewis Hall
Льорис Уго Танганга Джафет Санчес Давинсон Дэвис Бен Эмерсон Жуниор Хёйбьерг Пьер-Эмиль Скипп Оливер   73' (Уинкс Гарри (   73') Доэрти Мэтт   46' (Н'Домбеле Тангай (   46') Лукас Моура   80' (Хиль Бриан (   80') Кейн Гарри Сон Хынмин   79' (Ло Чельсо Джовани (   79')
Запасные: Голлини Пьерлуиджи Регилон Серхио Родон Джо Алли Деле Остин Брендон
05 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Откровенное интервью Ромелу Лукаку взбудоражило атмосферу в «Челси», и на протяжении нескольких дней пресса беспрестанно обсуждала, что там решил Тухель и будет ли теперь место для Лукаку в стане «аристократов». Как сообщалось, Ромелу извинился, и в это верится, учитывая, что он попал не просто в заявку на матч с «Тоттенхэмом», а прямо в стартовый состав. В чемпионате Англии титул «синим» особо не светит, а «шпорам» – так и вовсе, поэтому и те, и те имели мотивацию не вертеть голову от считающегося третьесортным внутреннего турнира.

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Полуфиналы Кубка английской лиги парные, так что 12 января «Челси» и «Тоттенхэм» ждёт ответный матч на «Уайт Харт Лейн». Ну а на «Стэмфорд Бридж» хозяева быстро показали, кто там главный. «Шпоры» кисло провели первый тайм и заслуженно горели к перерыву со счётом 2:0 не в свою пользу. Ничего не создав в атаке, гости пару раз результативно начудили возле своих ворот.

На пятой минуте Танганга отдал неудачный пас Эмерсону, которого в стремлении к мячу опередил Маркос Алонсо. От того последовал пас на Хаверца, проткнувшего сферу в сетку с рикошетом от Санчеса и ценой повреждения. Второй пропущенный гол визитёры в прямом смысле забили сами себе. На 35-й минуте на подаче соперника со штрафного Танганга пробил головой в Дэвиса, от которого мяч курьёзно отскочил в сетку.

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На 41-й минуте для своего опасного момента созрел Лукаку, однако его удар головой после флангового навеса Зиеша отправил мяч снаряд мимо створа. Для Ромелу, конечно, было бы символично отличиться в первом матче после того, как он зарыл топор войны с тренером и руководством клуба, но впереди у него ещё оставался второй тайм. А вот Хаверца в перерыве заменили на Вернера – судя по всему, из-за травмы.

Второй тайм в целом стал доигрыванием первого. Попытки «шпор» оказать на противника сильное давление были временными. Когда надо было забивать после прострелов, Моура пальнул выше перекладины, а Кейн не переиграл голкипера. Раньше Кейн записал на свой счёт плотный удар со штрафного, отражённый Кепой. У «Челси» же привычно загубил пару моментов Вернер, не реализовавший даже выход один на один, потому что Льорис дотянулся до его парашюта.

Embed from Getty Images

Команда Томаса Тухеля довольствовалась заделом в два безответных мяча перед ответной встречей. Лукаку так и не забил, но почувствовал себя в стане «синих» своим. Прежде чем схлестнуться спустя неделю в ответном полуфинале Кубка лиги, команды проведут на выходных матчи третьего раунда Кубка Англии: «Челси» померится силами с «Честерилдом», а «Тоттенхэм» – с «Моркамом».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Соломон
06 Января 2022 в 00:55
Эх , если бы кто еще с Вернера снял заклятие( стабильно свои два 100% моментов мимо цели), а то уже Зиеш начал с него пример брать , этот целых три запорол. Нехорошо так с болельщиками поступать!
Oleg-Chelsea
06 Января 2022 в 00:38
Браво, на уровне!!!
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окончен Челси 2:0 Тоттенхэм 1.86 3.60 4.70
06.01  22:45 Арсенал ... Ливерпуль 1.65 4.30 4.80
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