Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Тоттенхэм»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «Челси» и «Тоттенхэмом» в рамках полуфинальной стадии Кубка лиги. По мнению эксперта, фаворитом противостояния являются подопечные Томаса Тухеля.

«Превосходство будет на стороне «Челси». Матч получится тяжелым, тем более не будет Менди, но хозяева выглядят стабильнее. Моя ставка - победа «Челси», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 5 января, начало – 22:45 по московскому времени. Текстовая трансляция лондонского дерби будет доступна на Liveresult.ru.