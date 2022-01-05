Тухель: «Лукаку - наш ключевой футболист»

Томас Тухель поддерживает форварда Ромелу Лукаку, несмотря на проблемную ситуацию, сложившуюся в «Челси». Наставник победителей Лиги чемпионов считает бельгийца одним из ключевых игроков команды, дав понять, что бережет его:

- Мы должны поберечь Лукаку. Он - наш ключевой игрок, и он хочет быть нашим ключевым игроком. Я доволен его выступлениями на поле. Я принимаю то, что произошло - и его также. Пора двигаться вперед и беречь Ромелу, - заявил Тухель, слова которого приводит в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.