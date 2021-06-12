​На Евро-2020 ВАР впервые отменил гол

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12 Июня 2021, 17:51,
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В стартовом матче субботы на чемпионате Европы сражаются команды Уэльса и Швейцарии. В концовке игры при счёте 1:1 номинальные гости хотели было праздновать второе взятие ворот соперника, но благодаря ВАР гол Марио Гаврановича был отменён. Форвард определённо забрался в положение «вне игры». Это первая отмена забитого мяча на стартовавшем в пятницу континентальном футбольном форуме.
Ознакомиться с развитием событий в матче сборных Уэльса и Швейцарии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Швейцарии, Марио Гавранович