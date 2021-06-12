​На Евро-2020 ВАР впервые отменил гол

В стартовом матче субботы на чемпионате Европы сражаются команды Уэльса и Швейцарии. В концовке игры при счёте 1:1 номинальные гости хотели было праздновать второе взятие ворот соперника, но благодаря ВАР гол Марио Гаврановича был отменён. Форвард определённо забрался в положение «вне игры». Это первая отмена забитого мяча на стартовавшем в пятницу континентальном футбольном форуме.

Ознакомиться с развитием событий в матче сборных Уэльса и Швейцарии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.