Швейцария не смогла удержать победу над командой Уэльса

Сборная Швейцарии не смогла обыграть команду Уэльса, хотя играла лучше и открыла счёт. Однако ошибка в обороне при угловом привела к пропущенному мячу, что позволило валлийцам добиться ничьей.

Чемпионат Европы набирает обороты, и в субботу прошли сразу три матча. В Баку встречались Уэльс и Швейцария. Это команды группы А, в которой в пятницу Италия уверенно расправилась с Турцией. Так что валлийцы и швейцарцы в матче между собой пытались отправиться в погоню за «скуадрой адзуррой».



В дебюте поединка валлийцы постарались провести пару атак флангами, но до ударов дело не дошло. После этого швейцарцы захватили инициативу и начали осаждать штрафную соперников. Правда, опасных моментов тоже не было, можно было разве что отметить удар Мбабу головой после навеса, но мяч, попав в Дэвиса, вылетел за пределы поля.



Первый голевой шанс создали всё же валлийцы. После навеса с фланга Мур головой пробил под перекладину, но Зоммер в красивом прыжке выручил свою команду, переведя футбольный снаряд на угловой. Справедливости ради надо признать, что выстрел получился не в угол, а почти по центру. Швейцарцы своим острым моментом ответили минут через десять, когда Сеферович в штрафной от соперника, развернулся и пробил в направлении дальнего верхнего угла, но не попал.

Embed from Getty Images



В концовке первой половины швейцарцы прибавили. За пять минут до перерыва Сеферович ушёл от опеки, но с линии штрафной отправил мяч выше перекладины. В компенсированное время альпийская команда создала и вовсе супершанс. Эмболо в чужой штрафной получил мяч, укрыл его корпусом, устоял на ногах, хотя опекун его уже чуть ли не руками заваливал, и сделал передачу на угол вратарской, откуда Сеферович умудрился в очередной раз пробить мимо створа. В итоге, и во втором матче на текущем Евро к перерыву голов не случилось.



В начале второго тайма уже сам Эмболо упустил верный шанс. Форвард получил мяч на чужой половине, ушёл от двоих опекунов и оказался с глазу на глаз с Уордом, но пробил не в угол, и голкипер валлийцев спас. Однако угловой всё же привёл к забитому мячу. Сам же Эмболо отклеился от Робертса и головой пробил в цель.

Embed from Getty Images



Тут же Эмболо протащил мяч через полполя, вошёл в штрафную и сделал передачу направо на Мбабу, но его удар в дальний угол оказался совсем неточным. После этого валлийцы чуть прибавили и провели несколько атака, но швейцарцы довольно легко с ними справлялись. В середине второй половины острота у ворот швейцарцев возникла после штрафного, когда после навеса Ремзи никто не коснулся мяча, и тот едва не юркнул в дальний угол. Швейцарцы ответили намного опаснее – Эмболо из пределов штрафной бил в дальний угол, но чуть не попал.



Валлийцы давили и постепенно прижали швейцарцев к воротам. Преимущество британцев сказалось за шестнадцать минут до конца. После розыгрыша углового последовала подача от Моррелла в центр штрафной, откуда Мур головой без сопротивления пробил в дальний угол.

Embed from Getty Images



Сборная Швейцарии пыталась включиться, было видно, что их ничья совсем не устраивала. Альпийцы спешили, в то время как валлийцы, наоборот потягивали время. Казалось, что британцев мирный исход как раз устраивал. Швейцарцы даже забили усилиями Гаврановича, но сделал это из офсайда. Альпийцы продолжали давить, и после очередного углового Уорд был вынужден вытаскивать мяч из-под перекладины. В итоге, на Евро-20202 зафиксирована первая ничья.



Сборная Уэльса остаётся в Баку, где вскоре встретится со сборной Турции. Для британцев это явно будет сродни гостевому матчу. Что касается швейцарцев, то они отправятся на полноценный выезд – в Рим к итальянцам.



Андрей Центров