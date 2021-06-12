Бэйл: «Без разницы, кто будет забивать за Уэльс, главное - результат»

Главная звезда сборной Уэльса Гарет Бэйл дал интервью в преддверии старта своей команды на чемпионате Европы-2020. В первом туре континентального турнира валлийцы встретятся со Швейцарией.

«Я подошел в хорошей форме к турниру. Много тренировался, чтобы находиться в оптимальных кондициях. Без разницы, кто у нас будет забивать, результат стоит на первом месте. Что касается меня, то я прекрасно знаю, где находятся ворота. Постараюсь реализовать свои моменты на Евро», - передает слова Гарета пресс-служба турнира.

Матч Уэльс - Швейцария состоится сегодня, 12 июня, в Азербайджане. Начало - 16:00 мск.