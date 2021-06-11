Моссаковского не пустили на матч в Баку, комментатор вернулся в Россию

У комментаторов «Матч ТВ» продолжаются проблемы с доступом на поединки финальной части Евро-2020. Несколько дней назад стало известно о том, что азербайджанский оргкомитет турнира заблокировал выдачу аккредитации на матчи для журналиста Нобеля Арустамяна.

Сегодня стало известно о том, что другой сотрудник «Матч ТВ» имеет проблемы с попаданием на игру.

- Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп, - написал Моссаковский в «Телеграме».

Журналист добавил, что его развернули обратно, не пустив в Азербайджан. При этом он не отрицает, что посещал Нагорный Карабах, а также задает резонный вопрос: почему заранее не сообщили о потенциальных проблемах.

Ранее Азербайджан заблокировал аккредитацию Арустамяна на матчи в Баку.