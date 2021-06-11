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Моссаковского не пустили на матч в Баку, комментатор вернулся в Россию

11 Июня 2021, 21:20,

У комментаторов «Матч ТВ» продолжаются проблемы с доступом на поединки финальной части Евро-2020. Несколько дней назад стало известно о том, что азербайджанский оргкомитет турнира заблокировал выдачу аккредитации на матчи для журналиста Нобеля Арустамяна.

Сегодня стало известно о том, что другой сотрудник «Матч ТВ» имеет проблемы с попаданием на игру.

- Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп, - написал Моссаковский в «Телеграме».

Журналист добавил, что его развернули обратно, не пустив в Азербайджан. При этом он не отрицает, что посещал Нагорный Карабах, а также задает резонный вопрос: почему заранее не сообщили о потенциальных проблемах.

Ранее Азербайджан заблокировал аккредитацию Арустамяна на матчи в Баку.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Михаил Моссаковский, Баку
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Комментарии (1)
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0
fireland
11 Июня 2021, 22:16
Еще один дурачка включил. Как будто, он не знал, какие последствия будут, после незаконного посещения Карабаха.
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