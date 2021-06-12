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Бэйл и Ремзи - в стартовом составе Уэльса на матч со Швейцарией

12 Июня 2021, 15:13,

В скором времени начнется поединок первого тура группового раунда чемпионата Европы между сборными Уэльса и Швейцарии. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на игру.

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Мепам, Моррелл, Аллен, Ремзи, Джеймс, Мур, Бэйл.

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Джака, Родригес, Шер, Шакири.

Поединок Уэльс - Швейцария пройдет в Баку на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск. Главным арбитром противостояния назначен француз Клеман Тюрпен. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Швейцарии, Сборная Уэльса
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