Германия не смогла обыграть датчан, Англия одолела Австрию

Сборная Германии проводила товарищеский матч с датчанами, которым на Евро-2020 предстоит играть против россиян. Коллектив Йоахима Лёва доминировал на поле и повел в счете на 48-й минуте после гола Флориана Нойхауса. Скандинавы воплотили в гол один из редких ударов по воротам, на 71-й минуте Юссуф Поульсен принес им ничью - 1:1.

Сборная Англии в игре с Австрией не только не «перебила» соперника, но и уступила во владении мячом. Тем не менее, британцы в итоге оказались сильнее - на 57-й минуте Букайо Сака стал автором единственного гола.