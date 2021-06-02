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Германия не смогла обыграть датчан, Англия одолела Австрию

02 Июня 2021, 23:51,

Сборная Германии проводила товарищеский матч с датчанами, которым на Евро-2020 предстоит играть против россиян. Коллектив Йоахима Лёва доминировал на поле и повел в счете на 48-й минуте после гола Флориана Нойхауса. Скандинавы воплотили в гол один из редких ударов по воротам, на 71-й минуте  Юссуф Поульсен принес им ничью - 1:1.

Сборная Англии в игре с Австрией не только не «перебила» соперника, но и уступила во владении мячом. Тем не менее, британцы в итоге оказались сильнее - на 57-й минуте Букайо Сака стал автором единственного гола.

Протокол игры  
Германия 1:1 Дания
(1:0) Нойхаус Флориан 48'    
    71' Поульсен Юссуф (1:1)
Нойер Мануэль Гинтер Маттиас Зюле Никлас Хуммельс Матс Клостерманн Лукас   59' (Кох Робин (   59') Нойхаус Флориан Киммих Йозуа Госенс Робин   79' (Фолланд Кевин (   79') Мюллер Томас Гнабри Серж   79' (Гюнтер Кристиан (   79') Сане Лерой   86' (Хофманн Йонас (   86')
Запасные: Лено Бернд Мусиала Джамал Трапп Кевин Хальстенберг Марсель
Шмейхель Каспер Васс Даниэль   85' (Кристиансен Андерс (   85') Кьяер Симон   80' (Бойлесен Николай (   80') Вестергор Янник Меле Йоаким Делани Томас Эриксен Кристиан Хёйбьерг Пьер-Эмиль   68' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   68') Ольсен Сков Андреас   46' (Дольберг Каспер (   46') Поульсен Юссуф   80' (Дамсгор Миккель (   80') Брайтвайт Мартин   80' (Йоргенсен Матиас (   80')
Запасные: Сков Роберт Рённов Фредерик Лоссль Йонас Корнелиус Андреас Винд Жонас
02 июня. Стадион "Тиволи Ной".
Протокол игры  
Англия 1:0 Австрия
(1:0) Сака Букайо 57'    
Пикфорд Джордан Александер-Арнольд Трент Коди Конор Мингс Тайрон   62' (Калверт-Льюин Доминик (   62') Триппьер Киран Беллингхем Джуд Райс Деклан   63' (Уорд-Праус Джеймс (   63') Лингард Джесси   62' (Годфри Бен (   62') Грилиш Джек   71' (Уайт Бен (   71') Сака Букайо Кейн Гарри   62' (Уоткинс Олли (   62')
Запасные: Филлипс Кэлвин Хендерсон Джордан Ремсдейл Аарон Джонстон Сэм Санчо Джедон
Бахманн Даниэль Драгович Александр Хинтереггер Мартин Фридль Марко Лайнер Штефан   81' (Триммель Кристофер (   81') Баумгартнер Кристоф   62' (Гриллич Флориан (   62') Лаймер Конрад   62' (Шауб Луис (   62') Шлагер Ксавер   81' (Баумгартлингер Юлиан (   81') Алаба Давид   72' (Шёпф Алессандро (   72') Забитцер Марсель Калайджич Саша   72' (Грегорич Михаэль (   72')
Запасные: Линхарт Филипп Пош Штефан Перван Павао Ильзанкер Штефан Шлагер Александер Ульмер Андреас
02 июня. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Сборная Дании, Сборная Австрии
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