Германия не смогла обыграть датчан, Англия одолела Австрию

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02 Июня 2021, 23:51,
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Сборная Германии проводила товарищеский матч с датчанами, которым на Евро-2020 предстоит играть против россиян. Коллектив Йоахима Лёва доминировал на поле и повел в счете на 48-й минуте после гола Флориана Нойхауса. Скандинавы воплотили в гол один из редких ударов по воротам, на 71-й минуте Юссуф Поульсен принес им ничью - 1:1.
Сборная Англии в игре с Австрией не только не «перебила» соперника, но и уступила во владении мячом. Тем не менее, британцы в итоге оказались сильнее - на 57-й минуте Букайо Сака стал автором единственного гола.
Протокол игры
|(1:0) Нойхаус Флориан 48'
|71' Поульсен Юссуф (1:1)
Нойер Мануэль • Гинтер Маттиас • Зюле Никлас • Хуммельс Матс • Клостерманн Лукас 59' ( Кох Робин ( 59') • Нойхаус Флориан • Киммих Йозуа • Госенс Робин 79' ( Фолланд Кевин ( 79') • Мюллер Томас • Гнабри Серж 79' ( Гюнтер Кристиан ( 79') • Сане Лерой 86' ( Хофманн Йонас ( 86')
Запасные: Лено Бернд • Мусиала Джамал • Трапп Кевин • Хальстенберг Марсель
Шмейхель Каспер • Васс Даниэль 85' ( Кристиансен Андерс ( 85') • Кьяер Симон 80' ( Бойлесен Николай ( 80') • Вестергор Янник • Меле Йоаким • Делани Томас • Эриксен Кристиан • Хёйбьерг Пьер-Эмиль 68' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 68') • Ольсен Сков Андреас 46' ( Дольберг Каспер ( 46') • Поульсен Юссуф 80' ( Дамсгор Миккель ( 80') • Брайтвайт Мартин 80' ( Йоргенсен Матиас ( 80')
Запасные: Сков Роберт • Рённов Фредерик • Лоссль Йонас • Корнелиус Андреас • Винд Жонас
02 июня. Стадион "Тиволи Ной".
Протокол игры
|(1:0) Сака Букайо 57'
Пикфорд Джордан • Александер-Арнольд Трент • Коди Конор • Мингс Тайрон 62' ( Калверт-Льюин Доминик ( 62') • Триппьер Киран • Беллингхем Джуд • Райс Деклан 63' ( Уорд-Праус Джеймс ( 63') • Лингард Джесси 62' ( Годфри Бен ( 62') • Грилиш Джек 71' ( Уайт Бен ( 71') • Сака Букайо • Кейн Гарри 62' ( Уоткинс Олли ( 62')
Запасные: Филлипс Кэлвин • Хендерсон Джордан • Ремсдейл Аарон • Джонстон Сэм • Санчо Джедон
Бахманн Даниэль • Драгович Александр • Хинтереггер Мартин • Фридль Марко • Лайнер Штефан 81' ( Триммель Кристофер ( 81') • Баумгартнер Кристоф 62' ( Гриллич Флориан ( 62') • Лаймер Конрад 62' ( Шауб Луис ( 62') • Шлагер Ксавер 81' ( Баумгартлингер Юлиан ( 81') • Алаба Давид 72' ( Шёпф Алессандро ( 72') • Забитцер Марсель • Калайджич Саша 72' ( Грегорич Михаэль ( 72')
Запасные: Линхарт Филипп • Пош Штефан • Перван Павао • Ильзанкер Штефан • Шлагер Александер • Ульмер Андреас
02 июня. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Германии, Сборная Дании, Сборная Австрии