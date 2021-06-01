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Саутгейт объяснил, почему вызвал на Евро-2020 четыре правых защитника

01 Июня 2021, 22:35,

Главный тренер сборной Англии сказал, что не мог не вызвать четырёх правых защитников одновременно, потому что каждый из них вошёл в рейтинг лучших футболистов страны по итогам сезона. 

Также Гарет Саутгейт заявил, что на чемпионат Европы 2020 года вызвал бы и шесть правых защитников, если бы ещё двое подходили по уровню. Слова специалиста передаёт Sky Sports.

В окончательной заявке сборной Англии оказалось четыре правых защитника - Трент Александер-Арнольд, Кайл Уокер, Киран Триппьер и Рис Джеймс. Приглашение Александер-Арнольда было под вопросом до последнего часа, о чём сам игрок высказался у себя в «Инстаграме»

Перед Евро-2020 Англия проведёт две товарищеские встречи - против Австрии и Румынии. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
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