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Беллингхем повторил рекорд 140-летней давности

03 Июня 2021, 17:51,

В среду в товарищеском матче сборная Англии обыграла австрийцев. Победу со счётом 1:0 британцам принес Букайо Сака, забивший мяч в начале второго тайма. Этот спарринг запомнится также повторением рекорда 1881 года, который установил Тарстон Рострон. Тот матч англичане проиграли команде Шотландии. Дело в том, что на протяжении 140 лет в составе «трех львов» полные матчи не проводили игроки, которым было всего 17 лет. В среду подобное удалось полузащитнику сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингхему. Юный хавбек провел 46 матчей в прошлом сезоне (4 гола и 4 ассиста).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Сборная Англии, Джуд Беллингхем
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