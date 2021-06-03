Беллингхем повторил рекорд 140-летней давности

В среду в товарищеском матче сборная Англии обыграла австрийцев. Победу со счётом 1:0 британцам принес Букайо Сака, забивший мяч в начале второго тайма. Этот спарринг запомнится также повторением рекорда 1881 года, который установил Тарстон Рострон. Тот матч англичане проиграли команде Шотландии. Дело в том, что на протяжении 140 лет в составе «трех львов» полные матчи не проводили игроки, которым было всего 17 лет. В среду подобное удалось полузащитнику сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингхему. Юный хавбек провел 46 матчей в прошлом сезоне (4 гола и 4 ассиста).