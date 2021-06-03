Александер-Арнольд пропустит Евро-2020

Футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд в ближайшее время покинет расположение сборной Англии.

В контрольном матче против национальной команды Австрии Александер-Арнольд получил повреждение бедра, восстановление после которой займёт около шести недель. Игрок «Ливерпуля» оставит национальную команду перед чемпионатом Европы 2020 года. Об этом сообщает The Times.

Изначально главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирался включать Александра-Арнольда в окончательный список футболистов на грядущий турнир. Однако так как в списке вызванных футболистов было сразу четыре правых защитника, заменить травмированного Александр-Арнольда будет просто.