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Александер-Арнольд получил травму в товарищеской игре за сборную Англии

03 Июня 2021, 00:39,

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд повредил ребро в товарищеской игре против сборной Австрии. 

Футболист не смог доиграть матч до конца, покинув поле из-за повреждения. По словам главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, в ближайшие сутки игрок пройдёт необходимое обследование, но наставнику англичан перспективы возвращения Трента выглядят смутными. 

На чемпионат Европы 2020 года Саутгейт вызвал четырех правых защитников, одним из которых и был Трент. 

Трент Александер-Арнольд не входил в предварительную заявку на Евро-2020, поэтому выложил эмоциональный пост после официального вызова в сборную

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная Англии, Трент Александер-Арнольд
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
03 Июня 2021, 09:13

Только этого не хватало!!!

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