Александер-Арнольд получил травму в товарищеской игре за сборную Англии

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд повредил ребро в товарищеской игре против сборной Австрии.

Футболист не смог доиграть матч до конца, покинув поле из-за повреждения. По словам главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, в ближайшие сутки игрок пройдёт необходимое обследование, но наставнику англичан перспективы возвращения Трента выглядят смутными.

На чемпионат Европы 2020 года Саутгейт вызвал четырех правых защитников, одним из которых и был Трент.

Трент Александер-Арнольд не входил в предварительную заявку на Евро-2020, поэтому выложил эмоциональный пост после официального вызова в сборную.