​Впервые в истории наблюдений: Сборная Коста-Рики победила на ЧМ, сделав 2 касания в чужой штрафной

В воскресенье сборная Коста-Рики во многом неожиданно обыграла Японию со счётом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Удивительно, что костариканцы смогли победить, сделав за игру всего 2 касания в чужой штрафной площадке. Как сообщает Opta, за всю историю наблюдений (с турнира 1966 года) никто не выигрывал матч чемпионата мира при столь скудном показателе касаний в чужой штрафной.

Сборная Коста-Рики сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира - 2022, но шансы эти невысоки. В третьем туре команда будет играть против Германии. Матч пройдёт в первый день зимы.