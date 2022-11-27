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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Коста-Рики неожиданно оправилась после 0:7 и переиграла Японию

27 Ноября 2022 • 14:55 Комментировать (8)
Япония
0:1
Коста-Рика
окончен

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Япония и Коста-Рика.

Протокол игры  
Япония0:1Коста-Рика
  81'Фуллер Кейшер (0:1)
Гонда СюитиЯмане Мики  44' 62' (Митома Каору ( 62') Итакура Ко  84'Ёсида МаяНагатомо Юто 46' (Ито Хироки ( 46') Эндо Ватару  90'Доан Рицу 67' (Ито Дзюня ( 67') Камада ДаитиМорита ХидемасаСома Юки 82' (Минамино Такуми ( 82') Уэда Аясэ 46' (Асано Такума ( 46')
Запасные: Томиясу ТакэхироКавасима ЭйдзиШмидт ДэниелКубо ТакефусаГаку СибасакиМаэда ДайдзэнТанака АоМатино СютоТанигути СёгоСакаи Хироки
Навас КейлорДуарте ОскарУотсон КендаллКальво Франсиско  70'Фуллер КейшерОвьедо БрайанТоррес Джерсон 65' (Агилера Брэндон ( 65') Борхес Сельсо  62' 89' (Салас Юст ( 89') Техеда ЕльцинКэмпбелл Хоэль 90' (Чакон Даниэль ( 90') Контрерас Антони  42' 65' (Беннетте Джевисон ( 65')
Запасные: Варгас Хуан ПаблоЛопес ДугласСамора АльвароСекейра ПатрикМатаррита РональдУилсон РоанЭрнандес ЭнтониРуис БрайанВенегас ХоанМартинес Карлос XАльварадо Эстебан
27 ноября. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

Воскресенье на чемпионате мира открывали сборные Японии и Коста-Рики, в абсолютно разном настроении находившиеся после первого тура. Японцы стали автором одной из главных сенсаций, обыграв сборную Германии за восемь минут второго тайма, а костариканцы стали участниками жуткого избиения. Досталось им от Испании – 0:7, в той игре даже сложно было понять уровень футболистов Коста-Рики. Испанцы толком мяч трогать не позволяли.

После такой оплеухи костариканцы решили сыграть ещё более осторожно. Отдали владение японцам, выстроились за линией мяча, только Кэмпбелла с Контрерасом, оставив для возможных контратак. Но толковых контратак у Коста-Рики не было, собственно, как и толковых атак у сборной Японии. Доан, Камада, Сома и Уэда практиковали короткие передачи, никак не обостряя в нужный момент.

Даже близко не было чего-то похожее на интересную атаку за первый тайм. Очень аккуратно играли команды, будто сразу согласились на 0:0. Столько же ударов в створ было за первые 45 минут и поэтому арбитр добавил всего одну минуты, что для нынешнего чемпионата мира просто редчайшее событие. Обычно компенсируют по 5-7 минут к первому тайму, а Майкл Оливер прям удивил.

Как удивила и Япония, после отдыха наконец создавшая толковый момент. Морита обыгрался с Камадой, обыграл соперника и из-за штрафной площади пробил в правый угол. Однако Кейлор Навас метнулся за мячом и в кошачьем прыжке спас свою команду. Этот всплеск оказался разовой акцией, игра вновь заснула, болельщики заскучали. Казалось, что матч докатится до шестой нулевой ничьей, но тут заявила о себе Коста-Рика.

В этот им помог Мая Ёсида, просто подаривший мяч Фуллеру перед своей штрафной площадью. Кейшер примерился и мощно пробил в верхний угол – Гонда мяча коснулся, но отразить не сумел. Японцы должны были сравнивать счёт, но Кейлор Навас отразил удар Минамино с шести метров, а на добивании никто не сориентировался. Минимальная победа Коста-Рики, недавно сгоревшей 0:7. Кейлор Навас и компания до предела запутали ситуацию в группе, попутно оказав помощь Германии. Если Бундестим сегодня вечером сумеет обыграть Испанию, то перед последним туром у всех команд в группе будет по три очка.

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Сборная Японии Сборная Коста-Рики
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Комментарии (8)
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26Vladarg76
27 Ноября 2022 в 15:30
В победе Коста Рики ничего неожиданного не наблюдаю.эта сборная никогда слабой не была.а вот то,что Япония блекло выглядела,это опять же к тому что Коста Рика-не подарок и ее просто с наскока не взять.в этой группе все только начинается..
Ага щас
27 Ноября 2022 в 15:27
Ай молодцы, играли за весь испаноязычный мир, исключая главных колонизаторов!
За Латинскую, Центральную и Южную Америку! гг
KLINSMANN
27 Ноября 2022 в 15:16
Теперь если Герм победит, то у всех будет по 3 очка в группе! Группа смерти!
ARTUR
27 Ноября 2022 в 15:08
Удивили ...только наооборот, вышли очень расслабленные , они видимо думали что раз испанцы засадили ,то и они это сделают , концентрации на игру не было , а могли уже сегодня выйти из группы. Испанцев ждут два очень трудных матча по любому , сегодня нужно выигрывать у гомиков , пусть едут домой.. ,хотя шанс у них все же останется. Японцы видимо и считать разучились , даже с ничьей они бы пролетали ,выйграй немцы у испании , потом немцы выигрывают у Косты , а испания у японцев..и опять домой..похоже по любому домой..им нужно что бы испанцы выиграли и с ними вышли на проигрыш..тгда фюлеры вроде пролетают...короче веселуха..надеюсь на суперский матч...испания немцы..
SpsGod
27 Ноября 2022 в 14:59
Мда, даже как-то обидно за Японцев.
Тунис пытался, пытался, но не забил и проиграл.
Саудиты пытались, пытались, но не забили и проиграли.
И так же с Японцами.
Оказывается, нужно всего лишь реализовать свой шанс и все, как сделали Аргентина, Польша, Австралия и Коста-Рика.
Ждем победы Германии и будет вообще весело в этой группе :D
frei
27 Ноября 2022 в 14:58
Японский тренер походу в фифу немножк переиграл. Я искренне не понимаю,чего вообще можно добиться с 1 нападающим против 5 защитников и полностью перекрытым центром поля. Эта страта даже у её автора- богомерзкого лысого пепки гвард-гей-оглы- через раз-два работает, а ему все пытаются продолжать подражать.
CELTIC FROST
27 Ноября 2022 в 14:56
Матч - ультраУГ. Смотреть такое - фу. Японцы - полный провал. Команды сыграли в пользу сборной Германии и скорее всего не выйдут дальше Никуда.
KLINSMANN
27 Ноября 2022 в 15:17
Да ещё может получится так что выйдет Коста-Рика и Япония ) а европейцы по домам!
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