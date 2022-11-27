Сборная Коста-Рики неожиданно оправилась после 0:7 и переиграла Японию

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Япония и Коста-Рика.

Воскресенье на чемпионате мира открывали сборные Японии и Коста-Рики, в абсолютно разном настроении находившиеся после первого тура. Японцы стали автором одной из главных сенсаций, обыграв сборную Германии за восемь минут второго тайма, а костариканцы стали участниками жуткого избиения. Досталось им от Испании – 0:7, в той игре даже сложно было понять уровень футболистов Коста-Рики. Испанцы толком мяч трогать не позволяли.

После такой оплеухи костариканцы решили сыграть ещё более осторожно. Отдали владение японцам, выстроились за линией мяча, только Кэмпбелла с Контрерасом, оставив для возможных контратак. Но толковых контратак у Коста-Рики не было, собственно, как и толковых атак у сборной Японии. Доан, Камада, Сома и Уэда практиковали короткие передачи, никак не обостряя в нужный момент.

Даже близко не было чего-то похожее на интересную атаку за первый тайм. Очень аккуратно играли команды, будто сразу согласились на 0:0. Столько же ударов в створ было за первые 45 минут и поэтому арбитр добавил всего одну минуты, что для нынешнего чемпионата мира просто редчайшее событие. Обычно компенсируют по 5-7 минут к первому тайму, а Майкл Оливер прям удивил.

Как удивила и Япония, после отдыха наконец создавшая толковый момент. Морита обыгрался с Камадой, обыграл соперника и из-за штрафной площади пробил в правый угол. Однако Кейлор Навас метнулся за мячом и в кошачьем прыжке спас свою команду. Этот всплеск оказался разовой акцией, игра вновь заснула, болельщики заскучали. Казалось, что матч докатится до шестой нулевой ничьей, но тут заявила о себе Коста-Рика.

В этот им помог Мая Ёсида, просто подаривший мяч Фуллеру перед своей штрафной площадью. Кейшер примерился и мощно пробил в верхний угол – Гонда мяча коснулся, но отразить не сумел. Японцы должны были сравнивать счёт, но Кейлор Навас отразил удар Минамино с шести метров, а на добивании никто не сориентировался. Минимальная победа Коста-Рики, недавно сгоревшей 0:7. Кейлор Навас и компания до предела запутали ситуацию в группе, попутно оказав помощь Германии. Если Бундестим сегодня вечером сумеет обыграть Испанию, то перед последним туром у всех команд в группе будет по три очка.