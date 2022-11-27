Коста-Рика - первая сборная с 1958 года, которая пропустила семь или более мячей, но выиграла следующий матч

Во втором туре группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Коста-Рики произвела небольшую сенсацию - проиграв первый матч с уничтожающим счетом 0:7, она сумела переиграть японцев, которые в предыдущем туре оставили не у дел немцев.

Как оказалось, сборная Коста-Рики стала первой командой с 1958 года, которая сумела выиграть следующий матч чемпионата мира после того, как пропустила семь мячей. Тогда это случилось с Парагваем - несмотря на поражение со счетом 3:7, в следующем матче Парагвай сумел переиграть Шотландию со счетом 3:2.

В последнем туре Коста-Рике предстоит матч с Германией.