Сборная Коста-Рики повела в матче с Японией, голевой пас на счету Ельцина Техеды

Матч чемпионата мира между сборными Японии и Коста-Рики всё же оказался не безголевым, как многие другие поединки турнира. Азиатская команда никак не могла распечатать ворота аутсайдера группы, а на 81-й минуте пропустила сама. Костариканцы перехватили мяч у штрафной, тут же последовал пас от Ельцина Техеды к линии штрафной на Кейшера Фуллера, а тот перебросил голкипера, направив мяч в левую девятку.

Напомним, что в прошлом туре японцы обыграли сборную Германии, а команда Коста-Рики без шансов проиграла Испании (0:7).

Не исключено, что перед заключительными матчами у всех команд группы может быть по три очка.

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