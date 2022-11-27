Дзюба: «Сейчас чемпионат мира по хоккею идёт?»

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба, в данный момент находящийся без клуба, ответил на вопрос о том, следит ли он за чемпионатом мира, который сейчас проходит в Катаре.

«Я не смотрю чемпионат мира. Сейчас по хоккею идёт? По футболу? Не видел ещё... Уже началось, что ли?! Да что ж такое-то? (смеётся)», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября, а продлится он до 18 декабря нынешнего года. Сборная России не имеет возможности принимать участие в мундиале, поскольку ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров.

Отметим, что четыре года назад чемпионат мира проходил в России, где наша национальная сборная дошла до четвертьфинала турнира, в котором уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.