Бразильский голкипер «Ливерпуля» Бекер вошел в историю - его дважды удалили с поля и оба раза отменяли решение

Для Алиссона Бекера матч бразильцев против Эквадора получился веселеньким - Алиссон пропустил гол и дважды был удален с поля, после чего арбитр каждый раз отменял свое решение и возвращал Бекера на поле. С тех пор, как используется VAR, такого еще не случалось, сообщает испанское издание Marca.

В первый раз Алиссон увидел перед собой «красный свет» на 31-й минуте матча, во второй раз это случилось в добавленное арбитром время, Эквадор претендовал на пенальти после того, как Алиссон сыграл кулаками в мяч в воздушной дуэли с нападающим хозяев поля, но в итоге и пенальти назначено не было, и Бекер вернулся на поле, а расстроенные хозяева были вынуждены довольствоваться ничьей.