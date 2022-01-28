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Бразильский голкипер «Ливерпуля» Бекер вошел в историю - его дважды удалили с поля и оба раза отменяли решение

28 Января 2022 • 04:41 Комментировать
Эквадор
1:1
Бразилия
окончен

Для Алиссона Бекера матч бразильцев против Эквадора получился веселеньким - Алиссон пропустил гол и дважды был удален с поля, после чего арбитр каждый раз отменял свое решение и возвращал Бекера на поле. С тех пор, как используется VAR, такого еще не случалось, сообщает испанское издание Marca.

В первый раз Алиссон увидел перед собой «красный свет» на 31-й минуте матча, во второй раз это случилось в добавленное арбитром время, Эквадор претендовал на пенальти после того, как Алиссон сыграл кулаками в мяч в воздушной дуэли с нападающим хозяев поля, но в итоге и пенальти назначено не было, и Бекер вернулся на поле, а расстроенные хозяева были вынуждены довольствоваться ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Бразилии Алиссон Бекер
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