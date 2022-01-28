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Чемпионат мира по футболу 2022

​Тренер сборной Эквадора недоволен работой ВАР на игре с Бразилией

28 Января 2022 • 08:27 Комментировать
Эквадор
1:1
Бразилия
окончен

Матч между сборными Эквадора и Бразилии, завершившийся вничью со счётом 1:1, получился событийным. По ходу встречи арбитр дважды показывал красную карточку вратарю бразильцев Алиссону, но после обращения к ВАР удаления и пенальти отменялись. По поводу судейства после игры высказался рулевой эквадорской национальной команды Густаво Альфаро.

«Мы шокированы развитием матча, странностями – всем, что произошло. ВАР отменил два пенальти и две красные Алиссону. ВАР видит какие-то микроскопические вещи, детали, чтобы оправдать что-то. Это лишает футбол сути, отнимая при этом много времени», - слова Альфаро с пресс-конференции приводятся на сайте ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Эквадора Алиссон Алиссон Бекер Густаво Альфаро
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