​Сборная Бразилии повторила рекорд КОНМЕБОЛ

Сборная Бразилии в ночь с четверга на пятницу сыграла вничью с Эквадором (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. «Селесао» довели серию без поражений в отборе КОНМЕБОЛ до 31 матча и повторили свой же рекорд, который был установлен в период с 1954 по 1993 год. Об этом на своих страницах рассказывает Globo Esporte.

В последний раз в отборочном цикле в своей зоне сборная Бразилии проигрывала ещё в 2015 году. Тогда бразильцы уступили в гостях у Чили.

Стоит сказать, что сборная Бразилии уже обеспечила себе поездку на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в ноябре-декабре наступившего года.