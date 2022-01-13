Тите огласил состав сборной Бразилии на предстоящие матчи отбора на мундиаль – легионеры «Зенита» опять вне заявки

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком тех футболистов, которые будут вызваны на предстоящие матчи отборочного цикла на мундиаль. Несмотря на то, что «селесао» уже обеспечили себе путевку на турнир, наставник решил не экспериментировать и не прибегать к ротации.

Таким образом, вне заявки снова остались легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо. Месяцами ранее у футболистов был шанс оказаться в расположении национальной команды, но тогда клуб отозвал их, что закончилось небольшим скандалом.

С полной заявкой сборной Бразилии можно ознакомиться в официальном «Твиттере» местной конфедерации футбола.