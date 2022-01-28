Эквадор очень хотел обыграть Бразилию, но не смог

Сборная Эквадора не сумела переиграть Бразилию в отборочном матче ЧМ-2022, несмотря на то, что почти весь второй тайм провела в постоянных атаках. Эквадору очень нужна была победа, потому что она могла бы обеспечить команде решение главной задачи, но вместо этого Эквадор пропустил первым.

Уже на шестой минуте забил Каземиро, после чего страсти начали накаляться и команды потеряли из-за красных карточек по футболисту - сперва был удален Карабали (15-я минута), а через пять минут после него поле покинул Эмерсон, который получил первую желтую карточку уже на первой минуте матча, а к 20-й решил удвоить свой счет.

За пятнадцать минут до конца игры Феликс Торрес после розыгрыша стандарта сумел сравнять счет, но большего Эквадор не добился, хотя отчаянно претендовал на пенальти на последних минутах, в результате чего из-за VAR игра затянулась в общей сложности минут на 20.

Бразилия уже квалифицировалась в Катар, Эквадору еще предстоит сражение за это.

Эквадор - Бразилия 1:1 (0:1)

Голы: Каземиро, 6 (0:1), Феликс Торрес, 75 (1:1).