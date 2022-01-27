​Бельгия может потерять первое место в рейтинге ФИФА уже этой ночью – бельгийцы лидировали более трёх лет

Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА уже 3 года и 4 месяца. В ночь с четверга на пятницу, если говорить о московском времени, бельгийцы могут потерять лидерство. Соответствующие вычисления сделали журналисты местного HLN.
По данным источника, Бразилия выйдет на первое место, если обыграет Эквадор в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Матч стартует ровно в полночь по Москве.
Следить за матчем Эквадор – Бразилия можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Стоит сказать, что рейтинг ФИФА высчитывается по непростой формуле. Порой не так просто просчитать, как может измениться рейтинг по итогам того или иного матча.
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