​Бельгия может потерять первое место в рейтинге ФИФА уже этой ночью – бельгийцы лидировали более трёх лет

Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА уже 3 года и 4 месяца. В ночь с четверга на пятницу, если говорить о московском времени, бельгийцы могут потерять лидерство. Соответствующие вычисления сделали журналисты местного HLN.

По данным источника, Бразилия выйдет на первое место, если обыграет Эквадор в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Матч стартует ровно в полночь по Москве.

Следить за матчем Эквадор – Бразилия можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что рейтинг ФИФА высчитывается по непростой формуле. Порой не так просто просчитать, как может измениться рейтинг по итогам того или иного матча.