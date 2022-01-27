Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Бельгия может потерять первое место в рейтинге ФИФА уже этой ночью – бельгийцы лидировали более трёх лет

27 Января 2022 • 16:44 Комментировать (1)
Эквадор
...
Бразилия
3.65 3.15 2.30
Через 6 ч. 29 мин.

Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА уже 3 года и 4 месяца. В ночь с четверга на пятницу, если говорить о московском времени, бельгийцы могут потерять лидерство. Соответствующие вычисления сделали журналисты местного HLN.

По данным источника, Бразилия выйдет на первое место, если обыграет Эквадор в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Матч стартует ровно в полночь по Москве.

Следить за матчем Эквадор – Бразилия можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что рейтинг ФИФА высчитывается по непростой формуле. Порой не так просто просчитать, как может измениться рейтинг по итогам того или иного матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Бельгии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЭКВАДОР БРАЗИЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
vidal
27 Января 2022 в 17:01
Давно пора! Самая распиаренная сборная в мире, которая ничего не выиграла, но вот уже 3 года мозолит глаза на первом месте
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
16:44 · Чемпионат мира 2022
​Бельгия может потерять первое место в рейтинге ФИФА уже этой ночью – бельгийцы лидировали более трёх лет 1
13:09 · Россия. Премьер-лига
Глушаков хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2022
06:24 · Чемпионат мира 2022
Экс-футболист сборной Италии и «Ювентуса»: «Я бы ни за что не позвал обратно в сборную Балотелли»
05:06 · Чемпионат мира 2022
В отсутствие Месси капитаном сборной Аргентины будет Ди Мария
26 Января
23:47 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Говорить о выборе Инсинье сейчас кажется преждевременным»
23:21 · Чемпионат мира 2022
Инфантино попал под критику за сомнительную аргументацию проведения чемпионата мира раз в два года
19:24 · Чемпионат мира 2022
Манчини заявил, что форвард «Сассуоло» может стать основным в сборной Италии на ЧМ 2022
00:08 · Турция
Монтелла гордится тем, что Балотелли вызвали в сборную
25 Января
21:23 · Чемпионат мира 2022
Шевченко может войти в список пяти самых высокооплачиваемых тренеров сборных Европы, если примет предложение польского союза слухи
11:49 · Чемпионат мира 2022
Кассано рассказал, как воспринял возвращение Балотелли в сборную Италии
11:27 · Чемпионат мира 2022
Экс-игрок сборной Италии: «Балотелли способен сотворить что-то фантастическое на поле»
24 Января
23:39 · Чемпионат мира 2022
Балотелли надеется помочь сборной Италии пробиться на чемпионат мира
22:21 · Чемпионат мира 2022
Манчини вернул Балотелли в сборную Италии 1
18:34 · Чемпионат мира 2022
​Смолов рассказал, в чём преимущество сборной России в игре с Польшей
18:27 · Чемпионат мира 2022
​Смолов назвал главную причину, по которой сборная России не вышла на чемпионат мира напрямую
Все новости
Рекомендуем