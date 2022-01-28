Коутиньо сыграл за сборную Бразилии впервые с октября 2020 года

Минувшей ночью сборная Бразилии провела поединок в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022. Ее соперником была команда Эквадора. Соперники поделили очки, завершив встречу вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что в ряды «селесао» впервые за долгое время вернулся полузащитник Филиппе Коутиньо. Хавбек появился на поле в составе сборной Бразилии впервые за 471 день, рапортует твиттер-аккаунт OptaJoe. До этого последний матч за национальную команду Филиппе сыграл в октябре 2020 года.

В текущее трансферное окно Коутиньо сменил клубную прописку. Бразилец перешел из «Барселоны» в «Астон Виллу» на правах аренды.