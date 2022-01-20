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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси не был вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

20 Января 2022 • 03:27 Комментировать
Чили
...
Аргентина
28.01 03:15

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил заявку на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Лионель Скалони не стал менять своего решения и не стал вызывать в национальную команду Лионеля Месси.

Напомним, что звёздный игрок сборной Аргентины не так давно переболел коронавирусом. Сам Месси рвался сыграть за национальную команду, но Лионель Скалони решил дать футболисту отдых для полноценного восстановления.

Главный тренер сборной Аргентины пошёл на такой шаг из-за досрочного выхода команды на чемпионат мира в Катаре, а поэтому сейчас нет смысла рисковать здоровьем Месси, сообщает официальный сайт AFA. Напомним, что в отборочном цикле Аргентина сыграет с Чили 27 января на выезде, а уже первого февраля примет Колумбию.

Заявка Аргентины на предстоящие матчи выглядит следующим образом:

Голкиперы: Франко Армани («Ривер Плейт»); Эстебан Андрада («Мотеррей»); Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»); Хуан Муссо («Аталанта»).

Защитники: Науэль Молина («Удинезе»); Гонсало Монтьель («Севилья»); Лукас Мартинес («Фиорентина»); Херман Песселья («Бетис»); Николас Отаменди («Бенфика»); Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (оба «Аякс»).

Полузащитники: Николас Гонсалес («Фиорентина»); Лукас Окампос, Алехандро Гомес, Маркос Акунья (все «Севилья»); Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба «ПСЖ»); Гидо Родригес («Бетис»); Родриго Де Пауль («Атлетико» Мадрид); Джованни Ло Чельсо («Тоттенхэм»); Алексис Макаллистер («Брайтон»); Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»).

Нападающие: Анхель Корреа («Атлетико» Мадрид); Хулиан Альварес («Ривер Плейт»); Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба «Интер» Милан); Пауло Дибала («Ювентус).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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ЧИЛИ АРГЕНТИНА
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