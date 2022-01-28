Аргентина переиграла Чили, несмотря на отсутствие Месси

Сборная Аргентины уже квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре, но не отказала себе в удовольствии обыграть своего соседа - Чили.

Все голы в этом матче были забиты в первом тайме, счет открыл капитан аргентинской команды Анхель ди Мария, взваливший на себя капитанство вследствие отсутствия Лионеля Месси. Впрочем, через десять минут Бен Бреретон восстановил равновесие на табло.

Но еще до конца первого тайма успешный удар Лаутаро Мартинеса снова вывел аргентинцев вперед, а отыграться во втором тайме чилийцы не сумели, хотя им, в отличие от Аргентины, очки очень нужны. Теперь Чили занимает лишь седьмое место в отборочной группе, в то время как путевки дарят лишь первые четыре места.

Чили - Аргентина 1:2 (1:2)

ди Мария, 10 (0:1). Бреретон, 20 (1:1), Мартинес, 34 (1:2).