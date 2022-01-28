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​Полузащитник сборной Аргентины: «Чилийцы даже не позволили нам сходить в туалет»

28 Января 2022 • 09:30 Комментировать (1)
Чили
1:2
Аргентина
окончен

Полузащитник аргентинской сборной Родриго де Пауль рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда перед игрой с Чили.

«Они даже не позволили нам сходить в туалет, когда мы вышли из самолёта. Они отключили наши кондиционеры, у нас не было воды. И на протяжении прибытия звучали сирены.

Я не говорю, правильно это или неправильно. Но я как аргентинец сделал бы так, чтобы каждая команда, приехавшая в мою страну, чувствовала себя максимально комфортно», - слова де Пауля приводит Goal.com.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Чили на выезде со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Чили Родриго де Пауль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
28 Января 2022 в 10:07
ну ну, и он с переполненным животом и мочевым пузырем так и бегал все 90 минут? ...может их еще и отхлестали перед игрой?
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