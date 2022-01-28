​Полузащитник сборной Аргентины: «Чилийцы даже не позволили нам сходить в туалет»

Полузащитник аргентинской сборной Родриго де Пауль рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда перед игрой с Чили.

«Они даже не позволили нам сходить в туалет, когда мы вышли из самолёта. Они отключили наши кондиционеры, у нас не было воды. И на протяжении прибытия звучали сирены.

Я не говорю, правильно это или неправильно. Но я как аргентинец сделал бы так, чтобы каждая команда, приехавшая в мою страну, чувствовала себя максимально комфортно», - слова де Пауля приводит Goal.com.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Чили на выезде со счётом 2:1.