​Боковые судьи работали на матче сборной Аргентины с манишками стюардов на ручках швабр вместо флажков

На игре сборных Чили и Аргентины, проходившей в ночь с четверга на пятницу, произошла необычная для матчей такого уровня ситуация. Бригада судей из Бразилии приехала на стадион без флажков, которыми пользуются боковые рефери. Оказалось, что флажки были оставлены в отеле, пишет на своих страницах The Sun.

На стадионе флажков не оказалось, поэтому судьям пришлось выкручиваться и проявлять смекалку. Они сделали флажки из подручных предметов. На ручки швабр были намотаны жёлтые манишки, которые обычно надевают стюарды на стадионе.

Напомним, что матч сборных Чили и Аргентины завершился со счётом 1:2.