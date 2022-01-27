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Чемпионат мира по футболу 2022

В отсутствие Месси капитаном сборной Аргентины будет Ди Мария

27 Января 2022 • 05:06 Комментировать
Чили
...
Аргентина
Через 21 ч. 1 мин.

Лионель Месси пропускает очередные матчи сборной Аргентины, и в отсутствие Лео капитаном национальной сборной станет его партнер по «ПСЖ» - Анхель Ди Мария. Это уже привычный выбор для ситуаций, в которых Месси не может явиться в расположение сборной (сейчас это случилось из-за коронавируса).

В ближайшее время аргентинцам предстоят два матча - 28 января они сыграют с Чили, а 2 февраля их ждет поединок со сборной Колумбии, уточняет в своем «Твиттере» журналист Рой Немер.

Ди Мария защищает цвета сборной Аргентины с 2008 года, он сыграл уже 111 матчей в футболке национальной команды, забив в них 21 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария
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ЧИЛИ АРГЕНТИНА
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