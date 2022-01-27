В отсутствие Месси капитаном сборной Аргентины будет Ди Мария

Лионель Месси пропускает очередные матчи сборной Аргентины, и в отсутствие Лео капитаном национальной сборной станет его партнер по «ПСЖ» - Анхель Ди Мария. Это уже привычный выбор для ситуаций, в которых Месси не может явиться в расположение сборной (сейчас это случилось из-за коронавируса).

В ближайшее время аргентинцам предстоят два матча - 28 января они сыграют с Чили, а 2 февраля их ждет поединок со сборной Колумбии, уточняет в своем «Твиттере» журналист Рой Немер.

Ди Мария защищает цвета сборной Аргентины с 2008 года, он сыграл уже 111 матчей в футболке национальной команды, забив в них 21 гол.