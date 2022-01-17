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Чемпионат мира по футболу 2022

​Месси не будет вызван в сборную Аргентины

17 Января 2022 • 18:42 Комментировать

Лионель Месси всё же не будет вызван в сборную Аргентины на ближайшие матчи. Об этом стало известно аргентинскому TyC Sports.

Рулевой «альбиселесте» Лионель Скалони и так собирался дать Лионелю Месси время на отдых, однако сам футболист хотел сыграть за сборную. Тем не менее, его восстановление после перенесённого коронавируса затянулось.

Стоит сказать, что сборная Аргентины уже обеспечила себе место на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре и ноябре-декабре.

На стыке января и февраля сборная Аргентины сыграет с Чили (на выезде) и Колумбией (дома).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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