​Ди Мария: «Нам не хватало лучшего игрока в мире, с Месси побеждать проще»

В ночь на пятницу, если говорить о московском времени, сборная Аргентины обыграла на выезде Чили с результатом 2:1. Один из двух голов «альбиселесте» записал на свой счёт Анхель ди Мария, который в отсутствие Лионеля Месси был капитаном команды. После игры ди Мария дал комментарий.

«Команда продолжает расти. Сегодня нам не хватало лучшего игрока в мире, а также нашего тренера, но мы продолжили побеждать, в том числе и для них. Когда Месси рядом, побеждать намного проще», - слова ди Марии на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Рой Немер.

Напомним, что сборная Аргентины ещё в прошлом году обеспечила себе путёвку на чемпионат мира.