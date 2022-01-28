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Чемпионат мира по футболу 2022

​Ди Мария: «Нам не хватало лучшего игрока в мире, с Месси побеждать проще»

28 Января 2022 • 08:43 Комментировать
Чили
1:2
Аргентина
окончен

В ночь на пятницу, если говорить о московском времени, сборная Аргентины обыграла на выезде Чили с результатом 2:1. Один из двух голов «альбиселесте» записал на свой счёт Анхель ди Мария, который в отсутствие Лионеля Месси был капитаном команды. После игры ди Мария дал комментарий.

«Команда продолжает расти. Сегодня нам не хватало лучшего игрока в мире, а также нашего тренера, но мы продолжили побеждать, в том числе и для них. Когда Месси рядом, побеждать намного проще», - слова ди Марии на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Рой Немер.

Напомним, что сборная Аргентины ещё в прошлом году обеспечила себе путёвку на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Анхель Ди Мария
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