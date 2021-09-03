Флик – о дебютной победе во главе сборной Германии: «Нам предстоит длинная дорога»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал триумф немецкой национальной сборной в поединке отбора к чемпионату мира против Лихтенштейна.

Бывший наставник «Баварии» провёл дебютный матч в статусе нового рулевого «маншафт», стартовав с выездной победы 2:0.

«У нас ушло немало времени, чтобы оформить первое взятие ворот соперника в данном матче. Но это является неотъемлемой частью длительного процесса. И я не позволю, чтобы это выбило нас из русла. Нам предстоит длинная дорога, и мы готовы идти», - заявил во время послематчевого общения с прессой Флик.

Следующим соперником немцев в отборе к ЧМ-2022 станет команда Армении. Матч пройдет 5 сентября в Штутгарте.