Ройс: «Хочу иметь важную роль в сборной»

Марко Ройс поведал о своём стремлении стать значимой фигурой в составе немецкой национальной команды.

«В сборной я один из самых опытных. Хочу взять на себя ответственность и иметь важную роль в сборной. Я не думал о возможности завершения выступлений на международном уровне. Не возникало особых вопросов насчёт того, что я должен находиться здесь. Мы стоим в начале нового старта. Надеюсь, нас ожидает успешное будущее», - заявил полузащитник дортмундской «Боруссии» во время пресс-конференции перед игрой с Лихтенштейном.

«Флик известен тем, что он использует все сильнейшие качества своих подопечных. Хочется создать новый импульс, чтобы вновь почувствовать поддержку фанатов. Ради них мы и играем», - добавил Ройс.

Германия в эти минуты играет с командой Лихтенштейна и ведёт в счете 1:0.