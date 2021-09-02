Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 303 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Ройс: «Хочу иметь важную роль в сборной»

02 Сентября 2021 • 22:36 Комментировать
Лихтенштейн
0:1
Германия
80.00 30.00 1.01
2-й тайм

Марко Ройс поведал о своём стремлении стать значимой фигурой в составе немецкой национальной команды.

«В сборной я один из самых опытных. Хочу взять на себя ответственность и иметь важную роль в сборной. Я не думал о возможности завершения выступлений на международном уровне. Не возникало особых вопросов насчёт того, что я должен находиться здесь. Мы стоим в начале нового старта. Надеюсь, нас ожидает успешное будущее», - заявил полузащитник дортмундской «Боруссии» во время пресс-конференции перед игрой с Лихтенштейном.

«Флик известен тем, что он использует все сильнейшие качества своих подопечных. Хочется создать новый импульс, чтобы вновь почувствовать поддержку фанатов. Ради них мы и играем», - добавил Ройс.

Германия в эти минуты играет с командой Лихтенштейна и ведёт в счете 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Германии Марко Ройс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Грузия 0:1 Косово 2.25 3.1 3.5
Идет 62 минута Северная Македония 0:0 Армения 1.82 3.5 4.6
Идет 63 минута Чехия 1:0 Беларусь 1.2 6.5 15
Идет 61 минута Исландия 0:1 Румыния 2.7 3.2 2.7
Идет 60 минута Венгрия 0:1 Англия 8 4.3 1.43
Идет 59 минута Италия 1:1 Болгария 1.08 11 28
Идет 63 минута Лихтенштейн 0:1 Германия 80 30 1.01
Идет 62 минута Эстония 1:3 Бельгия 45 13 1.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
22:36 · Чемпионат мира 2022
Ройс: «Хочу иметь важную роль в сборной»
21:27 · Чемпионат мира 2022
​Сборная Косова обыграла Грузию на выезде
21:25 · Чемпионат мира 2022
Роналду – о нереализованном пенальти: «Это часть игры»
21:15 · Чемпионат мира 2022
​Италия - Болгария: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:15 · Чемпионат мира 2022
Лихтенштейн - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:15 · Чемпионат мира 2022
​Венгрия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:15 · Чемпионат мира 2022
​Швеция – Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 7
20:22 · Чемпионат мира 2022
​Мбаппе уехал из расположения сборной Франции
19:36 · Франция. Лига 1
Эмерсон – о победе на Евро-2020: «Каждый день смотрю на золотые медали»
19:22 · Чемпионат мира 2022
Роналду в «Твиттере»: «Ещё одна историческая ночь! Незабываемо» 2
18:24 · Чемпионат мира 2022
Григорян: Говорить, что устроила ничья с хорватами – это самоунижение 2
18:13 · Чемпионат мира 2022
Санчо получил травму на тренировке сборной Англии
17:38 · Чемпионат мира 2022
Роналду покинет расположение сборной Португалии
17:28 · Чемпионат мира 2022
Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения 2
16:45 · Чемпионат мира 2022
Песьяков покинул лагерь сборной России 1
Все новости
Рекомендуем
 