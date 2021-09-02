Сборная Германии очень скромно обыграла Лихтенштейн в первом матче под руководством Флика

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная Германии съездила в Лихтенштейн.

Выезд к одной из слабейших сборных мира. Лучше матча для дебюта на посту главного тренера сборной Германии, изрядно наполучавшей критики в последние годы, и не придумаешь. Ханс-Дитер Флик, сделавший машину из «Баварии», теперь во главе Бундестим, привыкайте. От первого матча ждали просто фейерверка. Что говорить, если Лихтенштейн в последнем товарищеском матче проиграл Фарерам со счётом 1:5.

А Германии к тому же нужно было исправлять турнирной поражение. Лёв успел набедокурить до ухода, проиграв дома Северной Македонии. И после трёх туров сборную Германии опережали не только македонцы, но армяне, идущие со 100-процентным показателем. А прямая путёвка от группы на чемпионат мира всего одна. Флик исправлять ситуацию и «колотить» Лихтенштейн бросил Вернера, Хаверца, Сане и совсем юного Мусиалу. Последние двое знакомы ему по работе в «Баварии».

А первый момент создали первые двое из перечисленных. Вернер зацепил мяч в чужой штрафной площади, на носовом платке обыгрался с Хаверцом и пробил в дальний угол – Бюхель спас Лихтенштейн. Вообще, Германия атаковала удивительно робко. Следующего момента пришлось ждать минут 20, и то помог стандарт. Киммих от угла поля навесил на Госенса, Робин кивнул в направлении дальнего угла, однако попал в штангу. Перед Лихтенштейном вообще маячила ничья в первом тайме, что очень солидно, учитывая уровень соперника.

Испортил малину хозяевам как раз молодой Мусиала. Джамал сместился с фланга, легко ушёл от защитника и выкатил мяч в штрафную площадь на Вернера. Тимо в касание вколотил мяч под перекладину – 0:1. Скромный итог первого тайма. Удивительно, но и вторую половину встречи немцы начали скромно. Стерильное владение, атаки на минимальных скоростях. Будто только сыгрывались. На исходе часа состоялся классный момент, когда Сане замкнул прострел Киммиха, но Бюхель парировал удар немца с пары метров.

Флик устал от такой игры и стрельнул сразу тройной заменой, выпустив Ройса, Хофманна и Гнабри. И второй гол немцев всё-таки состоялся. За 12 минут до финального свистка очень круто разобрался Сане. Принял передачу Горецкий в штрафной площади, укрыл мяч корпусом, развернулся и неотразимо пробил в дальний угол – 0:2.

Победа есть победа, но для игры Лихтенштейн – Германия как-то скромненько. Будем думать, что Ханси Флик только разгоняется.