Флик огласил состав сборной Германии: Мюллер и Нойер в списке

Уже в сентябре Ханс Флик проведет свои дебютные поединки в качестве наставника сборной Германии. Соперниками «Бундестим» в рамках отбора на чемпионат мира станут Лихтенштейн, Армения и Исландия.

Новый главный тренер огласил список футболистов, которые отправятся на ближайший сбор команды. Флик, к слову, обещания сдержал – ранее он говорил, что вызов в сборную смогут получить игроки всех возрастов, если они этого заслуживают.

Так, в списке нашлось место Томасу Мюллеру, Мануэлю Нойеру и Илкаю Гюндогану, кандидатуры которых были под вопросом. Также есть те исполнители, которые впервые в карьере удостоились вызова в национальную команду – это Карим Адейеми («Зальцбург»), Нико Шлоттербек («Фрайбург») и Давид Раум («Хоффенхайм»).

С полным списком игроков можно ознакомиться в «Твиттере» сборной Германии.

