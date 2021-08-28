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Флик огласил состав сборной Германии: Мюллер и Нойер в списке

28 Августа 2021 • 12:09 Комментировать
Лихтенштейн
...
Германия
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02.09 21:45

Уже в сентябре Ханс Флик проведет свои дебютные поединки в качестве наставника сборной Германии. Соперниками «Бундестим» в рамках отбора на чемпионат мира станут Лихтенштейн, Армения и Исландия.

Новый главный тренер огласил список футболистов, которые отправятся на ближайший сбор команды. Флик, к слову, обещания сдержал – ранее он говорил, что вызов в сборную смогут получить игроки всех возрастов, если они этого заслуживают.

Так, в списке нашлось место Томасу Мюллеру, Мануэлю Нойеру и Илкаю Гюндогану, кандидатуры которых были под вопросом. Также есть те исполнители, которые впервые в карьере удостоились вызова в национальную команду – это Карим Адейеми («Зальцбург»), Нико Шлоттербек («Фрайбург») и Давид Раум («Хоффенхайм»).  

С полным списком игроков можно ознакомиться в «Твиттере» сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс Флик
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