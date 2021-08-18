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Гюндоган продолжит карьеру в сборной Германии

18 Августа 2021 • 23:12 Комментировать
Лихтенштейн
...
Германия
02.09 21:45
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продолжит выступать за сборную Германии, пишет Bild.

Определяющую роль в принятии этого решения сыграл новый главный тренер немецкой команды Ханс-Дитер Флик. Он лично связался с 30-летним футболистом и убедил в том, что рассчитает на него. После чемпионата Европы, где «бундестим» выбыла на стадии 1/8 финала, хавбек всерьез рассматривал вариант с завершением карьеры на международном уровне.

Илкай Гюндоган дебютировал за сборную Германии в 2011 году. За десять лет он провел в ее составе 44 матча и забил 11 голов. Из-за травмы он пропустил победный для немцев чемпионат мира 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Илкай Гюндоган Ханс-Дитер Флик
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