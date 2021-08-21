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Чемпионат мира 2022

Хаверц: «Готов действовать в сборной на острие атаки»

21 Августа 2021 • 14:38 Комментировать
Лихтенштейн
...
Германия
02.09 21:45
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Недавно новоиспеченной наставник сборной Германии Ханс Флик сказал, что в качестве основного нападающего команды рассматривает кандидатуру Кая Хаверца из «Челси», если тому будет комфортно действовать на не родной позиции. Сам футболист прокомментировал такой расклад событий.

Хаверц с уверенностью заявил, что представляя свою страну на международной арене, готов играть в любом амплуа, сообщает издание Goal. Более того, он отметил, что хорошо чувствует себя на острие атаки, добавив, что в «Байере» его несколько раз использовали как ложную девятку.

В оттяжке игрока пробовал выпускать и Томас Тухель, но в итоге решил, что немцу необходим партнер впереди.

Также представитель лондонцев сообщил, что под руководством Флика надеется переломить неприятную серию из провальных выступлений сборной на крупных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Германии Ханс Флик Кай Хаверц
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