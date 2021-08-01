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Чемпионат мира 2022

Флик: «Игроки всех возрастов могут попасть в сборную Германии»

01 Августа 2021 • 14:07 Комментировать
Лихтенштейн
...
Германия
02.09 21:45
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Накануне старта чемпионата Европы Йоахим Лев заявил, что предстоящий турнир станет последнем для него в расположении национальной команды Германии. В связи с этим, немецкая ассоциация футбола тут же нашла ему замену в лице Ханса-Дитера Флика.

Недавно новоиспеченный наставник сборной дал свое первое интервью, ответив на вопросы относительно кадровой ситуации. Британский источник Goal обращает свое внимание на затронутую тему наличия опытных футболистов в составе команды Флика. «Игроки всех возрастов могут попасть в сборную Германии, все будет зависит от их игровой формы и желания», - сказал немецкий специалист.

Свой первый матч под руководством нового наставника «бундестим» проведет в сентябре, а соперником по квалификации на чемпионат мира станет Лихтенштейн.

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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