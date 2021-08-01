Флик: «Игроки всех возрастов могут попасть в сборную Германии»

Накануне старта чемпионата Европы Йоахим Лев заявил, что предстоящий турнир станет последнем для него в расположении национальной команды Германии. В связи с этим, немецкая ассоциация футбола тут же нашла ему замену в лице Ханса-Дитера Флика.

Недавно новоиспеченный наставник сборной дал свое первое интервью, ответив на вопросы относительно кадровой ситуации. Британский источник Goal обращает свое внимание на затронутую тему наличия опытных футболистов в составе команды Флика. «Игроки всех возрастов могут попасть в сборную Германии, все будет зависит от их игровой формы и желания», - сказал немецкий специалист.

Свой первый матч под руководством нового наставника «бундестим» проведет в сентябре, а соперником по квалификации на чемпионат мира станет Лихтенштейн.