Сегодня сборная Германии начала подготовку к сентябрьским поединкам в рамках квалификации на предстоящий чемпионат мира. Напомним, что соперниками немецкой национальной команды в ближайшем времени станут Лихтенштейн, Армения и Исландия.

Ханс Флик наконец-то вживую встретился с футболистами, главной задачей которых является прекратить провальные выступления «Бундестим» на международной арене, а именно на крупных турнирах. Стоит отметить, что новоиспеченный наставник вызвал на этот сбор трех новичков, а также включил в заявку Томаса Мюллера и Мануэля Нойера.

В Германии болельщики довольны тем, что Флик доверяет не только проверенным футболистам, а и молодежи, ведь все неудачи последних лет в стране списывают на затянувшеюся смену поколений.

