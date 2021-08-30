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Флик провел первую тренировку в сборной Германии фото

30 Августа 2021 • 23:00 Комментировать
Лихтенштейн
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Германия
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02.09 21:45

Сегодня сборная Германии начала подготовку к сентябрьским поединкам в рамках квалификации на предстоящий чемпионат мира. Напомним, что соперниками немецкой национальной команды в ближайшем времени станут Лихтенштейн, Армения и Исландия.

Ханс Флик наконец-то вживую встретился с футболистами, главной задачей которых является прекратить провальные выступления «Бундестим» на международной арене, а именно на крупных турнирах. Стоит отметить, что новоиспеченный наставник вызвал на этот сбор трех новичков, а также включил в заявку Томаса Мюллера и Мануэля Нойера.

В Германии болельщики довольны тем, что Флик доверяет не только проверенным футболистам, а и молодежи, ведь все неудачи последних лет в стране списывают на затянувшеюся смену поколений. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс Флик
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