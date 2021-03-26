Канте получил травму и пропустит матчи сборной Франции

Хавбек сборной Франции Н'Голо Канте травмировался в недавнем поединке против команды Украины в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В концовке матча полузащитник почувствовал дискомфорт. Медобследование выявило у игрока повреждение подколенного сухожилия левого бедра. По этой причине Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах отборочного турнира против команд Казахстана (28 марта) и Боснии и Герцеговины (31 марта).

В текущем сезоне чемпионата Англии Н'Голо провел 25 поединков, отметившись двумя голевыми передачами.