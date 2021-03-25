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​Газизов поздравил Зинченко – самого молодого капитана сборной Украины

25 Марта 2021, 14:23,

В среду украинская сборная смогла выстоять ничью во Франции в стартовой игре отбора на мундиаль. Капитаном «жёлто-синих» впервые был Александр Зинченко. Двадцатичетырёхлетний представитель «Манчестер Сити» стал самым молодым капитаном в истории сборной. С этим достижением Зинченко поздравил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Саня, привет! Поздравляю тебя с новым достижением. Ты всегда был с лидерскими качествами. «Уфа» и армия болельщиков клуба всегда за тобой смотрит. Желаем тебе дальнейших успехов», - сказал Газизов в видеообращении, опубликованном пресс-службой уфимского клуба.

Стоит сказать, что Александр Зинченко дебютировал в сборной Украины как раз во время выступлений за «Уфу».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Сборная Украины, Шамиль Газизов, Александр Зинченко
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