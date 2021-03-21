Дешам не исключает, что его преемником станет Зидан

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам будет рад, если следующим наставником команды станет наставник «Реала» Зинедин Зидан. Это может произойти летом 2022 года, именно в этот период оба наставника могут до конца отработать свои действующие контракты.

- Его тренерский успех утвердил авторитет на тренерской скамейке. У него была легитимность, к ней добавилось доверие. Не исключено, что однажды он сменит меня на моей должности, - заявил Дидье Дешам Diario AS.

Добавим, что Зинедин Зидан говорил о том, что был бы не против тренировать сборную Франции на определенном этапе карьеры.