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Дешам не исключает, что его преемником станет Зидан

21 Марта 2021, 20:29,

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам будет рад, если следующим наставником команды станет наставник «Реала» Зинедин Зидан. Это может произойти летом 2022 года, именно в этот период оба наставника могут до конца отработать свои действующие контракты.

- Его тренерский успех утвердил авторитет на тренерской скамейке. У него была легитимность, к ней добавилось доверие. Не исключено, что однажды он сменит меня на моей должности, - заявил Дидье Дешам Diario AS.

Добавим, что Зинедин Зидан говорил о том, что был бы не против тренировать сборную Франции на определенном этапе карьеры.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Франции, Зинедин Зидан, Дидье Дешам
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