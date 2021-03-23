Дешам: «Канте не бережёт себя, и я не могу это изменить»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не видит проблемы в том, что опорный полузащитник Нголо Канте не получает много игрового времени. 29-летний футболист страдает из-за травм и с января выходил в стартовом составе в половине матчей «Челси».

- Он привык играть на самом высоком уровне и не беречь себя, - заявил Дешам на пресс-конференции перед отборочным матчем ЧМ-2022 с Украиной. - Нельзя назвать меня недовольным, из-за того, что Томас Тухель не выпускает его все время с первых минут.

- Игроки могут приезжать в сборную не в лучшей форме и возвращаться более сильными. Обратное тоже возможно. У Канте на протяжении последних сезонов есть физические проблемы. Он не бережет себя, и я не могу это изменить, - добавил Дешам.

В текущем сезоне опорник провел 36 матчей в составе «Челси».