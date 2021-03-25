Дешам подвёл итоги матча с Украиной

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о поединке против команды Украины в первом туре отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Нужно было обезопасить себя еще в первом тайме, мы имели достаточно моментов. После перерыва стало сложнее играть. Мои подопечные хорошо действовали в атаке, но не смогли избежать пропущенного гола. Команда расстроена, однако нам противостоял серьезный соперник. Это лишь начало пути», - приводит слова тренера L'Equipe.

28-го марта сборная Франции сыграет с Казахстаном, а 31-го марта встретится с Боснией и Герцеговиной.