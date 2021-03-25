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Дешам подвёл итоги матча с Украиной

25 Марта 2021, 10:13,

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о поединке против команды Украины в первом туре отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Нужно было обезопасить себя еще в первом тайме, мы имели достаточно моментов. После перерыва стало сложнее играть. Мои подопечные хорошо действовали в атаке, но не смогли избежать пропущенного гола. Команда расстроена, однако нам противостоял серьезный соперник. Это лишь начало пути», - приводит слова тренера L'Equipe.

28-го марта сборная Франции сыграет с Казахстаном, а 31-го марта встретится с Боснией и Герцеговиной.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Сборная Украины, Дидье Дешам
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