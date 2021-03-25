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Президент Украины: «Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad»

25 Марта 2021, 08:22,

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результат гостевого поединка против сборной Франции в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом! Вперед, Украина!», - гласит сообщение президента страны «Твиттере».

Следующий поединок «жёлто-синие» проведут на домашнем поле против команды Финляндии. Этот матч состоится 28-го марта во Львове. Спустя несколько дней сборная Украины на выезде встретится с Казахстаном (31 марта).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Сборная Украины, Владимир Зеленский
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