Президент Украины: «Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результат гостевого поединка против сборной Франции в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом! Вперед, Украина!», - гласит сообщение президента страны «Твиттере».

Следующий поединок «жёлто-синие» проведут на домашнем поле против команды Финляндии. Этот матч состоится 28-го марта во Львове. Спустя несколько дней сборная Украины на выезде встретится с Казахстаном (31 марта).