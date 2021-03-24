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Дешам: «Мбапе часто берёт игру на себя и постоянно генерирует опасность у ворот противника»

24 Марта 2021, 00:59,

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам нахваливает форвардов своей команды Килиана Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.

- У Мбаппе масса положительных качеств. Он часто берет игру на себя и постоянно генерирует опасность у ворот противника. Я не хочу умалять достоинства других футболистов, но посмотрев статистику, понимаешь, что их голы и передачи позволили нам стать чемпионами мира, - заявил Дешам на пресс-конференции перед матчем со сборной Украины.

- Очень жаль, что матчи проходят без зрителей, но футболисты уже привыкли. Положительный аспект в том, что игроки меня лучше слышат, даже те, кто очень далеко от меня находится, - пошутил тренер.

Матч Франция - Украина состоится в среду и начнется в 22:45.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Дидье Дешам
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