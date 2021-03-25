Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде

В центральном отборочном матче среды сборная Франции принимала у себя дома Украину.

У сборной Украины в последние годы должен был сформироваться зуб на французскую национальную команду. Именно «трёхцветные» оставили «жовто-блакитных» без участия в бразильском чемпионате мира. Причём украинцы тогда выиграли первый стыковой матч со счётом 2:0 и могли считаться фаворитами перед выездом. Но на «Парк де Пренс» французы взяли уверенный верх – 3:0. С тех пор Дидье Дешам остался главным тренером «Ле блю», а во главе украинской сборной Михаила Фоменко сменил Андрей Шевченко. Но в плане взаимоотношений этих сборных мы ещё не закончили. В прошлом октябре украинцы крайне неудачно провели против Франции товарищеский матч, потерпев самое разгромное поражение в своей истории. 7:1 тогда было. Ну а теперь «синим» и «жёлто-синим» предстояло сойтись в соперничестве внутри отборочной группы за попадание на чемпионат мира-2022.

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Французы сразу же взяли мяч под свой контроль, но на третьей минуте сами привезли полуопасную атаку на ворота Льориса. Зинченко обрезал Варана, убежал по левому полуфлангу и закруглил свой выпад дальним выстрелом немного выше перекладины. Хозяева ответили по-настоящему остро на 11-й минуте – супермомент упустил Жиру. Люка Эрнандес коротко выкатил ему от лицевой, Жиру пробил, рикошетом от головы Матвиенко мяч пролетел мимо створа.

Впрочем, «трёхцветные» долго не страдали от нулевого счёта при большом игровом преимуществе. На 19-й минуте Гризманн удачно поборолся в районе правого угла штрафной с Зинченко и прекрасным дуговым образом закинул мяч в дальнюю шестёрку (1:0). В ходе голевой атаки Павар, возможно, забрался в офсайд, но в мяч сыграл не он, а противостоявший ему Миколенко. Этот эпизод можно сравнить с эпизодом в матче «Химки» – «Ростов», когда очень сомнительный офсайд был зафиксирован у Али Соу, несмотря на то, что мяч к нему пришёл от соперника Данилкина.

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Но вернёмся к матчу Франция – Украина. Вскоре после открытия счёта Мбаппе с подбора бахнул выше перекладины. На 32-й минуте свой второй голевой момент упустил Жиру, выигравший верх у Миколенко и пробивший выше створа. Возникла ещё спорная ситуация, где Бущан в своей штрафной выбежал навстречу Коману, который после контакта с вратарём гостей упал, но пенальти не был назначен. В предконцовке первого тайма хозяева сбавили обороты, а вот в концовке заиграли поактивнее. Гости имели полумомент Миколенко, однако пробил он выше створа.

В начале второго тайма французы чересчур расслабились, за что были результативно наказаны на 57-й минуте. Эрнандес на левом краю обороны скинул на Мбаппе, который просто бросил играть и очень легко без какой-либо борьбы уступил мяч Караваеву. Тот сориентировался, что надо сделать, и отдал короткий пас влево. Сидорчук пробил, а мяч срикошетил от Кимпембе и предательски для хозяев закатился в левый угол (1:1). Взятие ворот было записано как автогол Кимпембе.

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Естественно, «трёхцветные» после этого спохватились, поскольку ситуация пошла явно не по их сценарию. Временами у ворот гостей становилось тревожно. Ошибся Бущан, и «жёлто-синим» повезло, что там не возникло полноценного момента. Эрнандес слева винтил мяч в дальнюю девятку, но Бущан смог переправить его за перекладину. Мбаппе пытался реабилитироваться за привоз ответного гола, однако не привлёк на свою сторону удачу в полумоментах. Дешам выпустил Погба, но и это не уберегло «Ле блю» от домашней потери очков. На последней основной минуте Кимпембе головой послал мяч прямо в руки Бущану.

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Сборная Украины наказывает сборную Франции за самоуспокоенность после счёта 1:0. Команда Андрея Шевченко начинает отборочный цикл к чемпионату мира 2022 года весьма даже неплохо. Учитывая, что прямая путёвка на мундиаль из группы будет только одна, украинцам лучше занимать первое место, и ничья на выезде с Францией должна добавить им уверенности в себе.

Кирилл Иванцов