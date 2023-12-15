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Наставник «Унион Сент-Жиллуаз» оценил победу над «Ливерпулем»

15 Декабря 2023 • 10:07 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Ливерпуль

Главный тренер «Унион Сент-Жиллуаз» Александр Блессин высказался о победе над «Ливерпулем» (2:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Специалист отметил, что даже несмотря на то, что соперник внёс много изменений в составе, он всё равно остаётся «Ливерпулем», а его команде удалось создать потрясающую атмосферу.

«В конце концов, я очень рад этому. Эта победа — большое событие для всех, для клуба, для болельщиков, для команды. Меня переполняет гордость», - цитирует Блессина Liverpool Echo.

Благодаря победе бельгийский клуб занял третье место в турнирной таблице группы и отправился в плей-офф Лиги конференций УЕФА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Александр Блессин Унион Сент-Жиллуаз ещё теги
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