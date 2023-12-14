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«Ливерпуль» потерпел лишь третье поражение в сезоне, два их них – в еврокубке

14 Декабря 2023 • 23:09 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Ливерпуль
окончен

Вечером четверга «Ливерпуль» потерпел третье поражение в сезоне. Бельгийский «Унион» обыграл практически резервный состав мерсисайдцев со счётом 2:1.

Любопытно, что до 14 декабря у «красных» было всего два поражения во всех турнирах. Первое и единственное – в АПЛ, 30 сентября от «Тоттенхэма» (1:2), а второе – также в группе Лиги Европы, но от «Тулузы» на выезде (1:3).

Кстати, в прошлом сезоне «Ливерпуль» Юргена Клоппа к этой дате потерпел уже пять поражений во всех турнирах.

Больше подробностей об игре «красных» с бельгийской командой - в нашем мини-отчёте. Поражение не повлияло на первое место англичан по итогам группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
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